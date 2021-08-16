Виктор ЛЕОНЕНКО: «Монзуль – молодец»

Специалист – о двух удалениях «Днепра-1» в матче с «Десной»

  • 16.08.2021 14:33
  • 2876 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Монзуль – молодец»
© УАФ. Катерина Монзуль

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу черниговской «Десны» над «Днепром-1» (2:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Удаление, я считаю, справедливым. В моменте со второй желтой Ди Франко - привет техника. Мяч отпустил и тут же вторая желтая. Почему Днепр-1 стал играть лучше после двух удалений? Монзуль – молодец», - сказал Леоненко.

Напомним, в этом матче «Десна» одержала четвертую победу подряд и стала единоличным лидером чемпионата.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 16.08.2021 15:33
    0
    Ну так не зря Катерина лучший арбитр Украины, заслуженно.
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