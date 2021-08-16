Виктор ЛЕОНЕНКО: «Монзуль – молодец»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу черниговской «Десны» над «Днепром-1» (2:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Удаление, я считаю, справедливым. В моменте со второй желтой Ди Франко - привет техника. Мяч отпустил и тут же вторая желтая. Почему Днепр-1 стал играть лучше после двух удалений? Монзуль – молодец», - сказал Леоненко.

Напомним, в этом матче «Десна» одержала четвертую победу подряд и стала единоличным лидером чемпионата.