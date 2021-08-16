Рональд КУМАН: «Без Месси у Барселоны стало больше командной игры»

Но тренер хотел бы продолжать работать с Месси

  • 16.08.2021 13:51
  • 918 просмотров
  • 5 комментариев
Рональд КУМАН: «Без Месси у Барселоны стало больше командной игры»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в первом официальном матче после ухода Лионеля Месси в ПСЖ обыграла «Реал Сосьедад». Наставник Рональд Куман доволен игрой команды.

«Важно, что начали сезон с победы. Это было великолепно, ведь на стадион вернулись болельщики».

«Месси? Не знаю, стали мы без него играть более командно...Возможно, действительно было больше командной игры, но я бы все равно предпочел иметь Лионеля в составе», - сказал Куман.

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Источник — AS

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.08.2021 14:27
    +1
    Самое интересное, что сказал он совсем иначе, чем написано в названии. Намного более уважительно к лучшему футболисту в истории Барсы. Кликбейт, расходимся.
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    Гоша Печерский
    online
    Гоша Печерский, 16.08.2021 14:23
    0
    VVO, 16.08.2021 14:04
    Не варто робити подібні висновки виходячи з однієї гри, сезон розсудить хто правий а хто ні. І доречі коли Месі був у команді Куман співав зовсім інші пісні.
    Зато виграли у Реала!!!
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 16.08.2021 14:05
    +2
    Ну да.
    Теперь можете даже что то выиграть
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    VVO
    online
    VVO, 16.08.2021 14:04
    +1
    bzzzzz, 16.08.2021 13:55
    все правельно, месси был якорем барсы последние годы
    Не варто робити подібні висновки виходячи з однієї гри, сезон розсудить хто правий а хто ні. І доречі коли Месі був у команді Куман співав зовсім інші пісні.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 16.08.2021 13:55
    +1
    все правельно, месси был якорем барсы последние годы
    Ссылка
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