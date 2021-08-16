Рональд КУМАН: «Без Месси у Барселоны стало больше командной игры»

«Барселона» в первом официальном матче после ухода Лионеля Месси в ПСЖ обыграла «Реал Сосьедад». Наставник Рональд Куман доволен игрой команды.
«Важно, что начали сезон с победы. Это было великолепно, ведь на стадион вернулись болельщики».
«Месси? Не знаю, стали мы без него играть более командно...Возможно, действительно было больше командной игры, но я бы все равно предпочел иметь Лионеля в составе», - сказал Куман.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теперь можете даже что то выиграть
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.