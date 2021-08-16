Хитрый Ливерпуль. Красные надеются забрать Мбаппе бесплатно

По информации британских СМИ, «Ливерпуль» продолжает наблюдать за ситуацией вокруг Килиана Мбаппе и его нежеланием продлевать контракт с ПСЖ.
Несмотря на подписание Лионеля Месси, французский форвард отказывается подписать договор и через год может стать свободным агентом.
Главным претендентом на игрока называют «Реал», однако «Ливерпуль» готов приложить усилия, чтобы перехватить Мбаппе.
Мбаппе не комментирует ситуацию, но в ПСЖ рассчитывают удержать свою звезду.
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Источник — Daily Express
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