«Не вижу оправданий для Мбаппе». ПСЖ ждет от Килиана подписания контракта

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассчитывает, что после подписания Лионеля Месси форвард Килиан Мбаппе согласится продлить свой договор с клубом.

«Все знают, что Килиан хочет побеждать и выигрывать трофеи. Ему нужна конкурентная команда, а у нас теперь самая конкурентная команда в мире».

«Не вижу оправданий для него, чтобы он не мог остаться в ПСЖ», - сказал Аль-Хелаифи.

Контракт Мбаппе истекает через год, однако игрок не хочет его продлевать.