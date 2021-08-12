«Не вижу оправданий для Мбаппе». ПСЖ ждет от Килиана подписания контракта

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассчитывает, что после подписания Лионеля Месси форвард Килиан Мбаппе согласится продлить свой договор с клубом.
«Все знают, что Килиан хочет побеждать и выигрывать трофеи. Ему нужна конкурентная команда, а у нас теперь самая конкурентная команда в мире».
«Не вижу оправданий для него, чтобы он не мог остаться в ПСЖ», - сказал Аль-Хелаифи.
Контракт Мбаппе истекает через год, однако игрок не хочет его продлевать.
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Источник — AS
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Мбаппе хочет Золотой Мяч, а при Месси это может быть проблематично.
Но годик доиграет, а потом уйдет свободным негром.
А вот Неймар согласен на Золотой Унитаз..
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