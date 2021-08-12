«Не вижу оправданий для Мбаппе». ПСЖ ждет от Килиана подписания контракта

Нассер Аль-Хелаифи рассчитывает сохранить форварда

  • 12.08.2021 09:29
  • 2213 просмотров
  • 2 комментария
«Не вижу оправданий для Мбаппе». ПСЖ ждет от Килиана подписания контракта
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассчитывает, что после подписания Лионеля Месси форвард Килиан Мбаппе согласится продлить свой договор с клубом.

«Все знают, что Килиан хочет побеждать и выигрывать трофеи. Ему нужна конкурентная команда, а у нас теперь самая конкурентная команда в мире».

«Не вижу оправданий для него, чтобы он не мог остаться в ПСЖ», - сказал Аль-Хелаифи.

Контракт Мбаппе истекает через год, однако игрок не хочет его продлевать.

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Источник — AS

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.08.2021 10:15
    0
    Личные амбиции...
    Мбаппе хочет Золотой Мяч, а при Месси это может быть проблематично.
    Но годик доиграет, а потом уйдет свободным негром.
    А вот Неймар согласен на Золотой Унитаз..
    Ссылка
    Алексей Есенин
    online
      Алексей Есенин, 12.08.2021 09:57
    0
    коля ясно дал понять еще несколько лет назад, что отыграет контракт и перейдет в реал при любых раскладах. о чем этот чернож..й возбухает. парень выбираеьт то на что заслужил, а то что он будет играть со жлобом и бывшим лучшим игроком мира - не основание оставаться в этом "ТИПО" клубе.!!! держись микеланжело))
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