Владислав КУЛАЧ: «Динамо исправит ошибки и хорошо подойдет к ЛЧ»

Форвард «Динамо» Владислав Кулач прокомментировал поражение 0:3 в контрольном матче против миланского «Интера».
«Хороший опыт для нас. Думаю, мы исправим ошибки и хорошо подойдем к Лиге чемпионов, где соперники будут примерно такого уровня».
«Мистер нам укажет на ошибки», - сказал Кулач.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ПроФутбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.