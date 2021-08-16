Владислав КУЛАЧ: «Динамо исправит ошибки и хорошо подойдет к ЛЧ»

Форвард «Динамо» Владислав Кулач прокомментировал поражение 0:3 в контрольном матче против миланского «Интера».

«Хороший опыт для нас. Думаю, мы исправим ошибки и хорошо подойдем к Лиге чемпионов, где соперники будут примерно такого уровня».

«Мистер нам укажет на ошибки», - сказал Кулач.