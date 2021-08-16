Александр ЗИНЧЕНКО: «Не тот результат, которого мы хотели»

Украинский игрок «Манчестер Сити» подвел итоги поражения от «Тоттенхэма» (0:1)

  • 16.08.2021 10:50
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Не тот результат, которого мы хотели»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в поединке 1-го тура АПЛ.

«Не тот результат, которого мы хотели, но впереди еще много игр… Я был рад снова видеть наших фанатов на выезде! Вперед, «Сити», — написал Александр после матча.

Зинченко вышел на замену на 79-й минуте встречи вместо Менди.

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Источник — Instagram

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