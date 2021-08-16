Александр ЗИНЧЕНКО: «Не тот результат, которого мы хотели»

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в поединке 1-го тура АПЛ.

«Не тот результат, которого мы хотели, но впереди еще много игр… Я был рад снова видеть наших фанатов на выезде! Вперед, «Сити», — написал Александр после матча.

Зинченко вышел на замену на 79-й минуте встречи вместо Менди.