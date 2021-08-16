4-й тур
Зюлте-Варегем
0 : 4
Брюгге
15.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Как Соболь сделал ассист за Брюгге и получил красную карточку

Украинский футболист помог своей команде разгромить «Зюлте-Варегем» (4:0)

  • 16.08.2021 10:30
  • 1225 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Как Соболь сделал ассист за Брюгге и получил красную карточку
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 4-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге», за который выступает 26-летний украинец Эдуард Соболь, на выезде обыграл «Зюлте Варегем» со счетом 4:0.

Соболь вышел в стартовом составе своей команды и на 75-й минуте отдал передачу на Де Кетеларе, который сделал счет 4:0. На 93-й минуте Эдуард был удален за второе предупреждение.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Зюлте-Варегем» — «Брюгге» — 0:4
Голы: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, Де Кетеларе

События матча
75' ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Брюгге).
69' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
65' ГОЛ ! Мяч забил Рууд Вормер (Брюгге).
42' ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Брюгге).
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Источник — ФК Брюгге

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    norma_zap
    online
      norma_zap, 16.08.2021 11:21
    0
    Игорь Плахтий, 16.08.2021 11:06
    Ні за що 2-га картка. На своїй половині, трохи притримав - звичайний штрафний... Інакше треба за кожне порушення давати жовту
    По мне Эдуард поздно начал фолить, соперник уже начал уходить, да и нарушать там было необязательно и с учетом счета, и с учетом наличия других своих игроков на дальнейшем пути соперника. А вот голевой пас вышел классным!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 16.08.2021 11:16
    +1
    Все честно: срыв атаки.
    Конечно, в УПЛ за такое никогда не дают, а должны бы!
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.08.2021 11:15
    +2
    Красную можно было б и не давать. А пас слёту в касание очень четкий
    Ссылка
    Игорь Плахтий
    online
      Игорь Плахтий, 16.08.2021 11:06
    0
    Ні за що 2-га картка. На своїй половині, трохи притримав - звичайний штрафний... Інакше треба за кожне порушення давати жовту
    Ссылка
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