В поединке 4-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге», за который выступает 26-летний украинец Эдуард Соболь, на выезде обыграл «Зюлте Варегем» со счетом 4:0.

Соболь вышел в стартовом составе своей команды и на 75-й минуте отдал передачу на Де Кетеларе, который сделал счет 4:0. На 93-й минуте Эдуард был удален за второе предупреждение.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Зюлте-Варегем» — «Брюгге» — 0:4

Голы: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, Де Кетеларе