В поединке 4-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге», за который выступает 26-летний украинец Эдуард Соболь, на выезде обыграл «Зюлте Варегем» со счетом 4:0.
Соболь вышел в стартовом составе своей команды и на 75-й минуте отдал передачу на Де Кетеларе, который сделал счет 4:0. На 93-й минуте Эдуард был удален за второе предупреждение.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Зюлте-Варегем» — «Брюгге» — 0:4
Голы: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, Де Кетеларе
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Брюгге).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Рууд Вормер (Брюгге).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Брюгге).
Источник — ФК Брюгге
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