Соболь удален с поля. Брюгге забил 4 гола в ворота Зюлте-Варегема

15 августа прошли матчи 4-го тура чемпионата Бельгии.

«Брюгге» забил 4 гола в ворота «Зюлте-Варегема» (4:0) и поднялся в топ-3 турнирной таблицы.

Украинский вингер команды гостей Эдуард Соболь в концовке игры был удален, поскольку получил два предупреждения.

У «Андерлехта» в матче против команды «Серкль Брюгге» (2:1) на скамейке запасных всю игру оставался защитник Богдан Михайличенко.

Чемпионат Бельгии. 4-й тур

Серкль Брюгге – Андерлехт – 1:2

Голы: Деман, 1 – Зиркзее, 13, 29.

Зюлте-Варегем – Брюгге – 0:4

Голы: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, де Кетеларе, 75.

Удаление: Соболь, 90+3.

Турнирная таблица