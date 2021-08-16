Соболь удален с поля. Брюгге забил 4 гола в ворота Зюлте-Варегема

15 августа прошли матчи 4-го тура чемпионата Бельгии.
«Брюгге» забил 4 гола в ворота «Зюлте-Варегема» (4:0) и поднялся в топ-3 турнирной таблицы.
Украинский вингер команды гостей Эдуард Соболь в концовке игры был удален, поскольку получил два предупреждения.
У «Андерлехта» в матче против команды «Серкль Брюгге» (2:1) на скамейке запасных всю игру оставался защитник Богдан Михайличенко.
Чемпионат Бельгии. 4-й тур
Серкль Брюгге – Андерлехт – 1:2
Голы: Деман, 1 – Зиркзее, 13, 29.
Зюлте-Варегем – Брюгге – 0:4
Голы: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, де Кетеларе, 75.
Удаление: Соболь, 90+3.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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