4-й тур
Зюлте-Варегем
0 : 4
Брюгге
15.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Соболь удален с поля. Брюгге забил 4 гола в ворота Зюлте-Варегема

Левый вингер получил два предупреждения и ушел с поля досрочно

  • 16.08.2021 00:17
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Соболь удален с поля. Брюгге забил 4 гола в ворота Зюлте-Варегема
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа прошли матчи 4-го тура чемпионата Бельгии.

«Брюгге» забил 4 гола в ворота «Зюлте-Варегема» (4:0) и поднялся в топ-3 турнирной таблицы.

Украинский вингер команды гостей Эдуард Соболь в концовке игры был удален, поскольку получил два предупреждения.

У «Андерлехта» в матче против команды «Серкль Брюгге» (2:1) на скамейке запасных всю игру оставался защитник Богдан Михайличенко.

Чемпионат Бельгии. 4-й тур 

Серкль Брюгге – Андерлехт – 1:2

Голы: Деман, 1 – Зиркзее, 13, 29.

Зюлте-Варегем – Брюгге – 0:4

Голы: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, де Кетеларе, 75.

Удаление: Соболь, 90+3.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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