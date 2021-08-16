Игорь СУРКИС: «Сампдория? Предложений по Супряге не было»

Президент «Динамо» Игорь Суркис отрицает, что во время выезда команды в Италию на контрольный матч с «Интером» вел переговоры по поводу аренды форварда Владислава Супряги в «Сампдорию».

«Я вообще не разговаривал (с «Сампдорией»), я не в курсе. Можно говорить, когда поступает официальное предложение в клуб».

«Пока в клуб ни одного предложения по Супряге не поступало», - сказал Суркис.

21-летний игрок в нынешнем сезоне еще не играл.