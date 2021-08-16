Игорь СУРКИС: «Сампдория? Предложений по Супряге не было»

Президент отрицает договоренность с итальянским клубом

  • 16.08.2021 10:05
  • 1464 просмотра
  • 5 комментариев
Игорь СУРКИС: «Сампдория? Предложений по Супряге не было»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Динамо» Игорь Суркис отрицает, что во время выезда команды в Италию на контрольный матч с «Интером» вел переговоры по поводу аренды форварда Владислава Супряги в «Сампдорию».

«Я вообще не разговаривал (с «Сампдорией»), я не в курсе. Можно говорить, когда поступает официальное предложение в клуб».

«Пока в клуб ни одного предложения по Супряге не поступало», - сказал Суркис.

21-летний игрок в нынешнем сезоне еще не играл.

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Источник — ПроФутбол

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kevko
    online
      Kevko, 16.08.2021 11:38
    0
    Официальное предложение в клуб поступает тогда, когда стороны достигают предварительных договоренностей по всем вопросам. Слова Суркиса не означают, что переговоры по Супряге не ведутся. Возможно даже не с одним клубом
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.08.2021 10:22
    +1
    Ёкарный Бабай, 16.08.2021 10:11
    «Пока в клуб ни одного предложения по Супряге не поступало». Коронная фраза Суркиса
    Предложения приступившие в последний день трансферного окна - не считаются, это не серьезно ж.
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 16.08.2021 10:17
    +2
    Ну как я и говорил... трансферна компания не закончилась потому что Супряга ещё вернётся из Сампдории. Вот и доукомлектовались.
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 16.08.2021 10:15
    -1
    Да, вот он взял и все рассказал сразу)))))
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.08.2021 10:11
    +2
    «Пока в клуб ни одного предложения по Супряге не поступало». Коронная фраза Суркиса
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