Игорь СУРКИС: «Сампдория? Предложений по Супряге не было»

Президент «Динамо» Игорь Суркис отрицает, что во время выезда команды в Италию на контрольный матч с «Интером» вел переговоры по поводу аренды форварда Владислава Супряги в «Сампдорию».
«Я вообще не разговаривал (с «Сампдорией»), я не в курсе. Можно говорить, когда поступает официальное предложение в клуб».
«Пока в клуб ни одного предложения по Супряге не поступало», - сказал Суркис.
21-летний игрок в нынешнем сезоне еще не играл.
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Источник — ПроФутбол
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