Дарио СРНА: «У многих игроков Шахтера была температура после вакцинации»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о победе над харьковским «Металлистом 1925» (2:0) в поединке 4-го тура УПЛ.
«У многих футболистов была реакция на вакцинацию, была температура. Игра не та, которая нам нужна. Первый тайм — плохо и медленно. Второй хорошо начали. Замены сработали. С «Генка» нужно переходить на чемпионат Украины очень быстро и очень жестко. Де Дзерби все прекрасно знает о чемпионате Украины. Все боятся «Шахтер» и не хотят рисковать, поэтому закрываются», — считает Срна.
Источник — Футбол 1/2/3
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