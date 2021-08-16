Дарио СРНА: «У многих игроков Шахтера была температура после вакцинации»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о победе над харьковским «Металлистом 1925» (2:0) в поединке 4-го тура УПЛ.

«У многих футболистов была реакция на вакцинацию, была температура. Игра не та, которая нам нужна. Первый тайм — плохо и медленно. Второй хорошо начали. Замены сработали. С «Генка» нужно переходить на чемпионат Украины очень быстро и очень жестко. Де Дзерби все прекрасно знает о чемпионате Украины. Все боятся «Шахтер» и не хотят рисковать, поэтому закрываются», — считает Срна.