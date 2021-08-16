Дарио СРНА: «У многих игроков Шахтера была температура после вакцинации»

Игра с «Металлистом 1925» получилась не той, которая нужна «горнякам», считает специалист

  • 16.08.2021 09:44
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  • 1 комментарий
Дарио СРНА: «У многих игроков Шахтера была температура после вакцинации»
© ФК Шахтер Донецк

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о победе над харьковским «Металлистом 1925» (2:0) в поединке 4-го тура УПЛ.

«У многих футболистов была реакция на вакцинацию, была температура. Игра не та, которая нам нужна. Первый тайм — плохо и медленно. Второй хорошо начали. Замены сработали. С «Генка» нужно переходить на чемпионат Украины очень быстро и очень жестко. Де Дзерби все прекрасно знает о чемпионате Украины. Все боятся «Шахтер» и не хотят рисковать, поэтому закрываются», — считает Срна.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 16.08.2021 10:04
    0
    У тебя вечная температура и запор мозга. Самый гнилой футболист на поле и за его пределами - которого я только видел.
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