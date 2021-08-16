Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Когда ушел Шевченко, сразу подумал о Реброве»

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о поисках нового главного тренера украинской национальной команды.

— До ближайшего поединка сборной Украины осталось две недели, но имя главного тренера мы еще не знаем. Время потеряно?

— В любом случае, в этом нет ничего хорошего. Новому наставнику непросто будет донести до подопечных свои принципы, с каждым игроком пообщаться, а времени практически нет.

— Сейчас уже известно, что осталось две кандидатуры — Сергей Ребров и Александр Петраков. Кто для тебя в приоритете?

— Александр Петраков своими высокими результатами с юношескими сборными страны заслужил шанс попробовать себя в новой роли. Однако сложно сказать, как пойдет у тренера работа с футболистами, которые уже чего-то добились. В тоже время Сергей Ребров за последние годы доказал свою состоятельность, как сильный клубный наставник, поэтому здесь ситуация неоднозначная. Тем более, что у каждого тренера свой подход к процессу.

— С Петраковым во главе сборная может удержаться на тех высотах, которых она достигла при Шевченко?

— Здесь все рассудит время. Прогнозы в этом плане — дело неблагодарное. Хотя, когда с поста главного тренера сборной ушел Андрей Шевченко, первая кандидатура, которая мне пришла на ум, — Ребров.