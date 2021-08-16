Виктор ЛЕОНЕНКО: «Петраков — кандидатура хорошая, сборная омолаживается»

Специалист положительно отозвался о главном кандидате на пост наставника сборной Украины

  • 16.08.2021 09:19
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Петраков — кандидатура хорошая, сборная омолаживается»
© УАФ. Александр Петраков

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о 64-летнем тренере Александре Петракове, который вскоре может возглавить украинскую национальную команду.

«Петраков — кандидатура хорошая, потому что сборная омолаживается. Он всех молодых знает. Я не думаю, что все они будут играть в составе. Любому тренеру будет сейчас тяжело. У Петракова может получиться. Он давно должен быть вверху, пусть и не в национальной сборной», — считает Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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