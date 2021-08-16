ФОТО. Пейшото приступил к тренировкам с Металлистом

Бразильский легионер готовится к дебюту за харьковскую команду

  • 16.08.2021 08:50
  • 1065 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Пейшото приступил к тренировкам с Металлистом
© ФК Металлист. Матеус Пейшото

25-летний бразильский нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото приступил к тренировкам с харьковской командой.

Ранее Пейшото был официально представлен в качестве игрока «Металлиста».

Свой следующий поединок «Металлист» проведет 18 августа. В рамках 1/32 финала Кубка Украины «желто-синие» на выезде сыграют с «Ярудом».

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Источник — ФК Металлист

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    DidOk
    online
      DidOk, 16.08.2021 09:37
    -1
    Скоро настануть ті часи, коли "Металіст" буде рвати ДК і ШД 👌👍✋🇺🇦🏐🇺🇦
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