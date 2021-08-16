ФОТО. Пейшото приступил к тренировкам с Металлистом

25-летний бразильский нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото приступил к тренировкам с харьковской командой.
Ранее Пейшото был официально представлен в качестве игрока «Металлиста».
Свой следующий поединок «Металлист» проведет 18 августа. В рамках 1/32 финала Кубка Украины «желто-синие» на выезде сыграют с «Ярудом».
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Источник — ФК Металлист
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