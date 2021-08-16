Андрей БОРЯЧУК: «Опытные команды не упускают такие победы»

25-летний украинский нападающий «Руха» Андрей Борячук прокомментировал ничью с «Колосом» (1:1) в поединке 4-го тура УПЛ.

«Мы выигрывали и вели всю игру, я считаю. Держали ее под контролем. Да, может, мы меньше контролировали сам мяч, но все равно контролировали игру в нижнем блоке. Когда команда соперника получила красную карточку, просто нужно было немного успокоиться. Нужно было играть и выигрывать. Опытные команды не упускают такие победы, тем более, когда соперник вдесятером. Я считаю, это была наша выигрышная игра», — считает Борячук.

Борячук забил единственный гол «Руха» на 24-й минуте встречи.