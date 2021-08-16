В поединке 2-го тура чемпионата Франции по футболу скромный «Анже» дома неожиданно разгромил «Лион» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Анже» — «Лион» — 3:0
Голы: Буфаль, 20, Марсело, автогол, 53, Унаи, 77
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Анже).
|65'
|Максвелл Корне (Лион) получает красную карточку.
|53'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Марсело (Лион).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Софиан Буфаль (Анже).
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Источник — Sport.ua
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