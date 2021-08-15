Лига 1. Анже сенсационно разгромил Лион

В поединке 2-го тура чемпионата Франции по футболу «Анже» дома всухую разгромил «Лион» со счетом 3:0.
В минувшем сезоне «Лион» занял четвертое место в Лиге 1.
«Анже» — «Лион» — 3:0
Голы: Буфаль, 20, Марсело, 53, автогол, Унаи, 77
«Анже»: Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Думбия (Перейра Лаже, 86), Кабо, Менди, Мангани (Капель, 81), Буфаль (Унаи, 75), Фюльжени (Нинга, 80), Чо (Баокен, 74).
«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа, Марсело, Лукеба (Диоманде, 46), Ауар, Лукас Пакета (Какре, 46), Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 46), Корне, Слимани (Энрике, 69), Токо-Экамби (Кадевере, 82), Дембеле.
Предупреждения: Лукеба (3), Марсело (36), Корне (49), Менди (82), Диоманде (87).
Удаление: Корне (65).
Источник — Sport.ua
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