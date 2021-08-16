Дарио СРНА: «Ковач – хитрый хорват из Германии. Монако сильнее Шахтера»

Директор донецкого «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил шансы «горняков» пройти французский «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Ковач - хитрый хорват из Германии. Он сказал, что «Шахтер» сильнее «Монако». Я скажу, что «Монако» сильнее «Шахтера» (смеется).

В последнее время не общались, он полностью сосредоточен на «Шахтере». Был хорошим футболистом, теперь - хороший тренер.

«Монако» - команда вдвое дороже нас. Шансы 50/50. Все решится в Харькове», - сказал Срна.

Первый матч состоится 17 августа в Монако. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что «Монако» может потерять одного из лидеров на матчи с «Шахтером».