В матче 1-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на выезде выиграл у «Сельты» со счетом 2:1.
События матча
|90'
|Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
|90'
|Уго Мальо (Сельта) получает красную карточку.
|90'
|Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.