Дубль Корреа. Атлетико начал защиту титула Ла Лиги с победы над Сельтой

15 августа проходят матчи 1-го тура чемпионата Испании.
Мадридский «Атлетико» начал защиту титула Ла Лиги с выездной победы над «Сельтой» (2:1). Дубль оформил Анхель Корреа. У хозяев поля пенальти реализовал Яго Аспас.
В конце игры вспыхнула потасовка, и судья удалил по одному футболисту каждой команды.
Ла Лига. 1-й тур
Сельта – Атлетико Мадрид – 1:2
Голы: Яго Аспас, 59 (пен) – Анхель Корреа, 23, 64.
«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мальо, Галан (Баэса, 89), Фонтан, Д.Суарес, Тапия (Бельтран, 75), Нолито (Серви, 62), Аспас, Мина, Мендес (Солари, 75).
«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Коке (Триппьер, 65), Сауль, Кондогбья, Льоренте (Лоди, 82), Лемар (де Пауль, 65), Феррейра-Карраско, Корреа (Л.Суарес, 66).
Предупреждения: Лемар, 11. Льоренте, 57. Кондогбья, 61. Д.Суарес, 77. Солари, 86. Аспас, 90. Фонтан, 90. Феррейра-Карраско, 90. Хименес, 90.
Удаления: Мальо, 90. Эрмосо, 90.
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
15 августа. Виго. Стадион «Балаидос».
Источник — Sport.ua
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