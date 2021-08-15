1-й тур
Сельта
1 : 2
Атлетико Мадрид
15.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Корреа. Атлетико начал защиту титула Ла Лиги с победы над Сельтой

15 августа проходят матчи 1-го тура чемпионата Испании

  • 15.08.2021 20:32
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Дубль Корреа. Атлетико начал защиту титула Ла Лиги с победы над Сельтой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Корреа

15 августа проходят матчи 1-го тура чемпионата Испании.

Мадридский «Атлетико» начал защиту титула Ла Лиги с выездной победы над «Сельтой» (2:1). Дубль оформил Анхель Корреа. У хозяев поля пенальти реализовал Яго Аспас.

В конце игры вспыхнула потасовка, и судья удалил по одному футболисту каждой команды.

Ла Лига. 1-й тур

Сельта – Атлетико Мадрид – 1:2

Голы: Яго Аспас, 59 (пен) – Анхель Корреа, 23, 64.

«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мальо, Галан (Баэса, 89), Фонтан, Д.Суарес, Тапия (Бельтран, 75), Нолито (Серви, 62), Аспас, Мина, Мендес (Солари, 75).

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Коке (Триппьер, 65), Сауль, Кондогбья, Льоренте (Лоди, 82), Лемар (де Пауль, 65), Феррейра-Карраско, Корреа (Л.Суарес, 66).

Предупреждения: Лемар, 11. Льоренте, 57. Кондогбья, 61. Д.Суарес, 77. Солари, 86. Аспас, 90. Фонтан, 90. Феррейра-Карраско, 90. Хименес, 90.

Удаления: Мальо, 90. Эрмосо, 90.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

15 августа. Виго. Стадион «Балаидос».

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Источник — Sport.ua

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