ФОТО. Клопп сделал коррекцию зрения и больше не носит очки

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп в летнее межсезонье решился на операцию по лазерной коррекции зрения.

Немецкий специалист больше не будет постоянно носить очки, поскольку процедура прошла успешно. Однако не исключено, что периодически тренер будет надевать их.

Накануне Юрген Клопп появился на стадионе без очков на матче 1-го тура Премьер-лиги против «Норвича», в котором его команда одержала разгромную победу со счетом 3:0.

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