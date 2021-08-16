ФОТО. Клопп сделал коррекцию зрения и больше не носит очки

Наставник «Ливерпуля» перенес операцию на глазах во время летнего перерыва

  • 16.08.2021 05:00
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ФОТО. Клопп сделал коррекцию зрения и больше не носит очки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп в летнее межсезонье решился на операцию по лазерной коррекции зрения.

Немецкий специалист больше не будет постоянно носить очки, поскольку процедура прошла успешно. Однако не исключено, что периодически тренер будет надевать их.

Накануне Юрген Клопп появился на стадионе без очков на матче 1-го тура Премьер-лиги против «Норвича», в котором его команда одержала разгромную победу со счетом 3:0.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua

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