Йоветич – второй игрок в истории, забивавший в топ-5 европейских лигах

31-летний форвард сборной Черногории Стеван Йоветич отличился голом в дебютном поединке в немецкой Бундеслиге.

Новичок берлинской «Герты» забил у ворота «Кёльна» уже на 6-й минуте поединка 1-го тура. И хоть «Герта» и проиграла в матче со счетом 1:3, Йоветич наверняка будет вспоминать этот день с улыбкой.

Черногорский нападающий вписал свое имя в историю, став вторым игроком, забивавшим во всех топ-5 европейских чемпионатах. Ранее Йоветич отличался в составе «Монако», «Фиорентины», «Интера», «Манчестер Сити» и «Севильи».

До Йоветича единственным игроком, кто отмечался голами во всех топ-пяти лигах Европы, был румын Флорин Рэдучою, забивавший в Италии («Бари», «Верона», «Брешиа», «Милан»), Испании («Эспаньол»), Англии («Вест Хэм»), Германии («Штутгарт») и Франции («Монако»). Рэдучою завершил карьеру в 2004 году.

Кроме того, Йоветич – первый игрок, который сыграл в пяти топ-чемпионатах, после Кристиана Поульсена. Датчанину покорилось это достижение еще в 2011 году, однако во Франции и Англии отличиться голами опорный полузащитник не сумел.