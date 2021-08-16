Йоветич – второй игрок в истории, забивавший в топ-5 европейских лигах

Черногорский форвард повторил достижение Флорина Рэдучою

  • 16.08.2021 04:38
  • 216 просмотров
  • 0 комментариев
Йоветич – второй игрок в истории, забивавший в топ-5 европейских лигах
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стеван Йоветич

31-летний форвард сборной Черногории Стеван Йоветич отличился голом в дебютном поединке в немецкой Бундеслиге.

Новичок берлинской «Герты» забил у ворота «Кёльна» уже на 6-й минуте поединка 1-го тура. И хоть «Герта» и проиграла в матче со счетом 1:3, Йоветич наверняка будет вспоминать этот день с улыбкой.

Черногорский нападающий вписал свое имя в историю, став вторым игроком, забивавшим во всех топ-5 европейских чемпионатах. Ранее Йоветич отличался в составе «Монако», «Фиорентины», «Интера», «Манчестер Сити» и «Севильи».

До Йоветича единственным игроком, кто отмечался голами во всех топ-пяти лигах Европы, был румын Флорин Рэдучою, забивавший в Италии («Бари», «Верона», «Брешиа», «Милан»), Испании («Эспаньол»), Англии («Вест Хэм»), Германии («Штутгарт») и Франции («Монако»). Рэдучою завершил карьеру в 2004 году.

Кроме того, Йоветич – первый игрок, который сыграл в пяти топ-чемпионатах, после Кристиана Поульсена. Датчанину покорилось это достижение еще в 2011 году, однако во Франции и Англии отличиться голами опорный полузащитник не сумел.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности