Дубль Кайнца принес Кельну победу над Гертой

В поединке 1-го тура Бундеслиги «Кельн» дома обыграл «Герту» со счетом 3:1. Победу хозяевам обеспечил 28-летний австрийский вингер Флориан Кайнц. Дубль футболист обеспечил всего за три минуты.
«Кельн» — «Герта» — 3:1
Голы: Модест, 41, Кайнц, 52, 55 — Йоветич, 5
«Кельн»: Хорн, Шмитц (Эхизибуэ, 84), Чихос, Хюберс, Тильманн, Хектор, Кайнц (Шауб, 76), Схири, Любичич (Озджан, 76), Модест (Андерссон, 76), Ут (Дуда, 68).
«Герта»: Шволов, Пекарик (Клюнтер, 59), Штарк, Дардаи, Платтенхардт, Боатенг (Зефейк, 59), Тузар, Аскасибар, Сердар, Йоветич (Рихтер, 65), Матеус Кунья (Лукебакио, 65).
Предупреждения: Хюберс (16), Чихос (67), Тильманн (77), Схири (80), Платтенхардт (90), Сердар (90).
Источник — Sport.ua
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