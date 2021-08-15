1-й тур
Кельн
3 : 1
Герта
15.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Кайнца принес Кельну победу над Гертой

Австрийский вингер дважды отличился за три минуты

  • 15.08.2021 20:28
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Дубль Кайнца принес Кельну победу над Гертой
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1-го тура Бундеслиги «Кельн» дома обыграл «Герту» со счетом 3:1. Победу хозяевам обеспечил 28-летний австрийский вингер Флориан Кайнц. Дубль футболист обеспечил всего за три минуты.

«Кельн» — «Герта» — 3:1
Голы: Модест, 41, Кайнц, 52, 55 — Йоветич, 5

«Кельн»: Хорн, Шмитц (Эхизибуэ, 84), Чихос, Хюберс, Тильманн, Хектор, Кайнц (Шауб, 76), Схири, Любичич (Озджан, 76), Модест (Андерссон, 76), Ут (Дуда, 68).
«Герта»: Шволов, Пекарик (Клюнтер, 59), Штарк, Дардаи, Платтенхардт, Боатенг (Зефейк, 59), Тузар, Аскасибар, Сердар, Йоветич (Рихтер, 65), Матеус Кунья (Лукебакио, 65).
Предупреждения: Хюберс (16), Чихос (67), Тильманн (77), Схири (80), Платтенхардт (90), Сердар (90).

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Источник — Sport.ua

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