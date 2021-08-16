Арбитром матча Монако – Шахтер будет нидерландский полицейский

Первую встречу обслужит бригада во главе с Данни Маккели

  • 16.08.2021 03:38
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Арбитром матча Монако – Шахтер будет нидерландский полицейский
© Getty Images/Global Images Ukraine. Данни Маккели

Во вторник, 17 августа, состоится первый матч противостояния между французским «Монако» и донецким «Шахтером» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Обслужит встречу нидерландская бригада рефери во главе с 38-летний Данни Маккели, который также работает инспектором в полиции Роттердама.

На линиях будут работать Хессел Стеегстр и Ян де Врис. Роль четвертого судьи будет исполнять Аллард Линдхаут, а за VAR будет отвечать Кевин Блом.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча состоится 25 августа в Украине.

Ранее сообщалось, что «Монако» может потерять одного из лидеров на матчи с «Шахтером».

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Источник — Sport.ua

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