Арбитром матча Монако – Шахтер будет нидерландский полицейский

Во вторник, 17 августа, состоится первый матч противостояния между французским «Монако» и донецким «Шахтером» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Обслужит встречу нидерландская бригада рефери во главе с 38-летний Данни Маккели, который также работает инспектором в полиции Роттердама.

На линиях будут работать Хессел Стеегстр и Ян де Врис. Роль четвертого судьи будет исполнять Аллард Линдхаут, а за VAR будет отвечать Кевин Блом.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча состоится 25 августа в Украине.

Ранее сообщалось, что «Монако» может потерять одного из лидеров на матчи с «Шахтером».