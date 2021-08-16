Торонто. Медведев уверенно победил Опелку в финале

В финале турнира ATP Masters 1000 в канадском Торонто российский теннисист Даниил Медведев (№2 ATP) обыграл в двух сетах Рейлли Опелку (№32 ATP) из США.
Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Для 25-летнего Медведева это 12-й титул в карьере и четвертый «Мастерс».
Торонто. Финал
Даниил Медведев (Россия) – Рейлли Опелка (США) – 6:4, 6:3
Напомним, ранее 29-летняя итальянка Камила Джорджи стала победительницей турнира в Монреале.
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Источник — Sport.ua
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