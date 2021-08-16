Торонто. Медведев уверенно победил Опелку в финале

25-летний россиянин стал победителем турнира категории ATP Masters 1000

  • 16.08.2021 02:18
  • 5 просмотров
  • 0 комментариев
Торонто. Медведев уверенно победил Опелку в финале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

В финале турнира ATP Masters 1000 в канадском Торонто российский теннисист Даниил Медведев (№2 ATP) обыграл в двух сетах Рейлли Опелку (№32 ATP) из США.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Для 25-летнего Медведева это 12-й титул в карьере и четвертый «Мастерс».

Торонто. Финал
Даниил Медведев (Россия) – Рейлли Опелка (США) – 6:4, 6:3

Напомним, ранее 29-летняя итальянка Камила Джорджи стала победительницей турнира в Монреале.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности