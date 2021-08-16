Игорь КОГУТ: «Справедливой была бы ничья, но счет на табло»

Хавбек «Днепра-1» – о поражении от «Десны»

  • 16.08.2021 02:58
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Игорь КОГУТ: «Справедливой была бы ничья, но счет на табло»
© Футбол 1/2/3. Игорь Когут

Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут прокомментировал результат матча против черниговской «Десны» (1:2) в 4-м туре украинской Премьер-лиги.

«Двоякие впечатления. По такой игре вдевятером сравняли счет, пропустили такой ненужный мяч. Все расстроены. Нет слов.

Я думаю, справедливой была бы ничья, но счет на табло. 2:1 так 2:1», - сказал Когут.

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Источник — Футбол 1/2/3

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