Дарио СРНА: «Шахтер Де Дзерби должен забивать 2-3 гола в первом тайме»

Функционер клуба оценил старт в еврокубках

  • 16.08.2021 01:39
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  • 1 комментарий
Дарио СРНА: «Шахтер Де Дзерби должен забивать 2-3 гола в первом тайме»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор донецкого «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил старт еврокампании под руководством Роберто Де Дзерби.

«Если взять две игры с «Генком», считаю мы заслуженно прошли дальше. Есть моменты, над которыми надо работать, но это прерогатива тренерского штаба.

После игры Роберто сказал, чтобы «Шахтер» забивал 2-3 гола в первом тайме. Тогда это будет настоящий «Шахтер». Покупка игроков и новый тренер не гарантируют успех, играя через два дня на третий. Надо иметь терпение.

Я заходил в раздевалку в перерыве и после матча. Роберто любит послушать мое мнение. Он интересуется мнением людей, которые много лет в «Шахтере», - сказал Срна.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    roman_kros
    online
      roman_kros, 16.08.2021 01:50
    +1
    І пропускати приблизно стільки ж. Що не матч, то серйозні провтики в захисті.
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