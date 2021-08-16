Дарио СРНА: «Шахтер Де Дзерби должен забивать 2-3 гола в первом тайме»

Директор донецкого «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил старт еврокампании под руководством Роберто Де Дзерби.

«Если взять две игры с «Генком», считаю мы заслуженно прошли дальше. Есть моменты, над которыми надо работать, но это прерогатива тренерского штаба.

После игры Роберто сказал, чтобы «Шахтер» забивал 2-3 гола в первом тайме. Тогда это будет настоящий «Шахтер». Покупка игроков и новый тренер не гарантируют успех, играя через два дня на третий. Надо иметь терпение.

Я заходил в раздевалку в перерыве и после матча. Роберто любит послушать мое мнение. Он интересуется мнением людей, которые много лет в «Шахтере», - сказал Срна.

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