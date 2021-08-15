Полное фиаско УАФ! Вацко раскритиковал ассоциацию за ситуацию с тренером

Журналист Виктор Вацко резко раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за то, что до сих пор не назначен главный тренер сборной Украины:

«Я считаю: то, что сейчас происходит с нашей сборной – полное фиаско УАФ! Полное фиаско. За две недели до матчей отбора ЧМ-2022 мы без главного тренера!

Я не понимаю, чем у нас занимается комитет сборных? Я не понимаю, какие юридические коллизии могут быть? Если я знаю, что у главного тренера заканчивается контракт 31 июля, то уже на 20 или 25 июля должна быть замена, без юридических коллизий. Пусть возглавит Петраков или Ребров. Но кто несет ответственность за вызванных в сборную футболистов? Это же не выбор главного тренера. Это не его видение ситуации.

Я вообще такой ситуации не помню за всю новейшую историю сборной Украины. У нас сейчас 1 и 4 сентября будет сезон скидок. Шевченко набрал 3 очка за 3 матча, вместо 7 баллов – уже скидка. Тренера назначили за 2 недели до матчей, не успел подготовить команду – еще скидка. Игроков выбирал Блохин или Михайличенко – скидка. Это просто сезон скидок для нового тренера.

Поставьте меня тогда. Я уже отмазки знаю. Знаю, что сказать, если проиграю Казахстану, а там будет очень сложная игра. Или если проиграю Франции. Но это хоть действующие чемпионы мира. А тут я уже знаю отмазки».