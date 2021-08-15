Полное фиаско УАФ! Вацко раскритиковал ассоциацию за ситуацию с тренером

До сих пор не назначен главный тренер сборной Украины, а матчи ЧМ уже скоро

  • 15.08.2021 23:59
  • 1462 просмотра
  • 1 комментарий
Полное фиаско УАФ! Вацко раскритиковал ассоциацию за ситуацию с тренером
© ТК Футбол 1/2/3. Виктор Вацко

Журналист Виктор Вацко резко раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за то, что до сих пор не назначен главный тренер сборной Украины:

«Я считаю: то, что сейчас происходит с нашей сборной – полное фиаско УАФ! Полное фиаско. За две недели до матчей отбора ЧМ-2022 мы без главного тренера!

Я не понимаю, чем у нас занимается комитет сборных? Я не понимаю, какие юридические коллизии могут быть? Если я знаю, что у главного тренера заканчивается контракт 31 июля, то уже на 20 или 25 июля должна быть замена, без юридических коллизий. Пусть возглавит Петраков или Ребров. Но кто несет ответственность за вызванных в сборную футболистов? Это же не выбор главного тренера. Это не его видение ситуации.

Я вообще такой ситуации не помню за всю новейшую историю сборной Украины. У нас сейчас 1 и 4 сентября будет сезон скидок. Шевченко набрал 3 очка за 3 матча, вместо 7 баллов – уже скидка. Тренера назначили за 2 недели до матчей, не успел подготовить команду – еще скидка. Игроков выбирал Блохин или Михайличенко – скидка. Это просто сезон скидок для нового тренера.

Поставьте меня тогда. Я уже отмазки знаю. Знаю, что сказать, если проиграю Казахстану, а там будет очень сложная игра. Или если проиграю Франции. Но это хоть действующие чемпионы мира. А тут я уже знаю отмазки».

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Источник — Великий футбол

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
      dd dent, 16.08.2021 00:53
    0
    Уаф просто в очередной раз посрамились как дело касается серьёзных вопросов и им уйти б в отставку (фантастика знаю ), но они ещё и каждый подобный раз делают вид что все так и должно было быть и есть с серьёзным видом
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