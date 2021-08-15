Леонид КУЧУК: «Удаление игрока Колоса сыграло с нами злую шутку»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал ничью в матче 4-го тура УПЛ против «Колоса» (1:1):

«Очень жаркая погода. Было непросто было играть двум командам, получилась игра боевая. Была помарка. Удаление игрока «Колоса» сыграло с нами злую шутку. Мы чуть-чуть потеряли концентрацию. Соперник чуть мощнее нас, но не быстрее. И за счет угловых, стандартных положений им удалось нас продавить. Мы не смогли в этот момент как бы отодвинуть игру вперед за счет быстрых передач.

В принципе, закономерная ничья. Боевая и хорошая игра. Спасибо «Колосу», потому что это очень боевая команда. Здесь будет нелегко играть любому сопернику. Спасибо моим ребятам, что играли с позиции силы. Они об этом знают. Мы прижались к своим воротам. Нужно было отодвинуть игру и контролировать мяч в средней зоне. Соперник использовал диагонали и мощную игру вверху.

Пропущенный гол? Это игра на подборе. Мы, вроде бы, накрывали удар, но не смогли. Когда пошел удар, был рикошет, а там как повезет. Мяч отскочил сопернику, а мог отскочить и к нам. Это игра. Нужно понимать, что в такой игре – если просаживаешься, то получаешь много штрафных. Играли у своих ворот. Поэтому нужно было отодвигать игру.

Ноль или одно очко – есть разница. Могли пропустить, могли и еще забить. Очень тяжелый выезд. Здесь очень мощная команда. В Ковалевке любой команде будет тяжело играть. Мы только разбегаемся».