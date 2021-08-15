Артем ЧЕЛЯДИН: «На выезде ничья – тоже неплохой результат»

Защитник полтавской «Ворсклы» Артем Челядин прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (1:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Только мы начинали прессинговать, как соперник длинной передачей выходил, и у них были свободные зоны. Мы отошли назад и старались выбегать в контратаки. На выезде ничья - тоже неплохой результат», - сказал Челядин.

Напомним, что «Верес» в этом матче набрал второе очко в сезоне и занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата. «Ворскла» с 8 баллами идет четвертой.