Артем ЧЕЛЯДИН: «На выезде ничья – тоже неплохой результат»

Хавбек «Ворсклы» – о результате матча с «Вересом»

  • 15.08.2021 21:50
  • 290 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ЧЕЛЯДИН: «На выезде ничья – тоже неплохой результат»
© ФК Ворскла. Артем Челядин

Защитник полтавской «Ворсклы» Артем Челядин прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (1:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Только мы начинали прессинговать, как соперник длинной передачей выходил, и у них были свободные зоны. Мы отошли назад и старались выбегать в контратаки. На выезде ничья - тоже неплохой результат», - сказал Челядин.

Напомним, что «Верес» в этом матче набрал второе очко в сезоне и занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата. «Ворскла» с 8 баллами идет четвертой.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Andy_P
    online
      Andy_P, 15.08.2021 22:28
    +1
    "На выезде ничья - тоже неплохой результат"... Смотря с кем и по какой игре. Вы по полю, как сонные мухи, ходили. Даже ппц как странно...
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