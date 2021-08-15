ВИДЕО. Львов забил гол в раздевалку, Александрия отыгралась после перерыва

15 августа проходит матч 4-го тура УПЛ, в котором играют «Львов» и «Александрия».
«Львов» забил гол в раздевалку, «Александрия» отыгралась после перерыва.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ГОЛ! 1:0. Ренан Оливейра, 45+3 мин.
ГОЛ! 1:1. Клаудио Спинелли, 53 мин.
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Источник — Sport.ua
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