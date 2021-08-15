ВИДЕО. Львов забил гол в раздевалку, Александрия отыгралась после перерыва

15 августа во Львове проходит матч 4-го тура УПЛ

  • 15.08.2021 20:55
  • 1012 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Львов забил гол в раздевалку, Александрия отыгралась после перерыва
© ПФК Львов. Ренан Оливейра

15 августа проходит матч 4-го тура УПЛ, в котором играют «Львов» и «Александрия». 

«Львов» забил гол в раздевалку, «Александрия» отыгралась после перерыва.

ГОЛ! 1:0. Ренан Оливейра, 45+3 мин.

ГОЛ! 1:1. Клаудио Спинелли, 53 мин.

 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    online
      Trollface, 15.08.2021 21:59
    0
    Отличный штрафной. Но и второй гол не хуже.
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