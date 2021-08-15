Виктор СКРИПНИК: «О недооценке Миная и речи не было»

Наставник «Зари» – об очередной потере очков

  • 15.08.2021 20:49
  • 897 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор СКРИПНИК: «О недооценке Миная и речи не было»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Минаем» (1:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Ни о какой недооценке и речи не было. Это было сразу видно. Мы играли как нам позволял соперник. Конечно, хотелось бы больше креатива, опасных моментов, страсти.

Сказать, что команда не готова физически тоже нельзя. Все бежали, боролись, играли до конца. У нас случаются такие игры, когда мы не дожимаем», - сказал Скрипник.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
      zzg77, 15.08.2021 21:55
    0
    Та тут непонятно кто не дожал!!!
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