Виктор СКРИПНИК: «О недооценке Миная и речи не было»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Минаем» (1:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Ни о какой недооценке и речи не было. Это было сразу видно. Мы играли как нам позволял соперник. Конечно, хотелось бы больше креатива, опасных моментов, страсти.

Сказать, что команда не готова физически тоже нельзя. Все бежали, боролись, играли до конца. У нас случаются такие игры, когда мы не дожимаем», - сказал Скрипник.