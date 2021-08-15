Десна ищет замену Гуцуляку

Черниговский клуб продолжает работу на трансферном рынке

  • 15.08.2021 19:46
  • 1054 просмотра
  • 1 комментарий
Десна ищет замену Гуцуляку
© ФК Десна

После непростой победы в 4-м туре УПЛ над «Днепром-1» (2:1), черниговская «Десна» закрепились на первом месте в чемпионате Украины.

Несмотря на уход очередного ведущего игрока, Алексея Гуцуляка, в «Днепр-1», в «Десне» настроены оптимистично. На следующей неделе должен вернуться в строй Евгений Белич, появится определенность и с Евгением Хачериди, который уже давно находится в расположении «Десны». Должны приехать на просмотр еще несколько потенциальных новичков, времени до закрытия трансферного окна еще достаточно, чтобы не ошибиться в выборе.

Что касается Алексея Гуцуляка, который был связан контрактом с черниговцами до декабря 2022 года, то «Днепр-1» предпринимал попытки приобрести его сразу после минувшего сезона. В этом был заинтересован главный тренер днепрян Игор Йовичевич, пути которого с Гуцуляком пересекались во львовских «Карпатах».

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает Гуцуляка в €900 тысяч, однако «Днепр-1» заплатил за него значительно меньше.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 15.08.2021 20:01
    0
    Євген Белич
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