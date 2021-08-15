ВИДЕО. Де Пена показал, как провел выходной на Днепре

29-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена показал, как провел выходной на Днепре вместе со своей семьей.
«Выходной», — прокомментировал Карлос серию фото и видео.
Де Пена отыграл один тайм в товарищеском матче против миланского «Интера» (0:3).
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