ВИДЕО. Де Пена показал, как провел выходной на Днепре

Вингер «Динамо» отдыхает перед будущими поединками

  • 15.08.2021 19:25
  • 2498 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Де Пена показал, как провел выходной на Днепре
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

29-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена показал, как провел выходной на Днепре вместе со своей семьей.

«Выходной», — прокомментировал Карлос серию фото и видео.

Де Пена отыграл один тайм в товарищеском матче против миланского «Интера» (0:3).

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Петренко
    online
      Игорь Петренко, 15.08.2021 20:08
    -2
    Как футболист он никакой, в последней игре даже пенальти не забил, зачем его держат в Динамо не знаю.
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