Труа проиграл Клермону, Кухаревич на поле не вышел

В воскресенье, 15 августа, состоялись очередные матчи 2-го тура чемпионата Франции по футболу.

«Труа», за который выступает украинский нападающий Николай Кухаревич, на выезде проиграл «Клермону» со счетом 0:2. Кухаревич попал в заявку на матч, но на поле так и не вышел.

«Клермон» — «Труа» — 2:0

Голы: Байо, 52, 65

«Реймс» — «Монпелье» — 3:3

Голы: Кассама, 7, 26, Кеббаль, 82 — Коцца, 5, Делор, 38, Лаборд, 43

«Нант» — «Метц» — 2:0

Голы: Коло-Муани, 12, Блас, 49

«Брест» — «Ренн» — 1:1

Голы: Ле Дуарон, 90 — Гирасси, 84