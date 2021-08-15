Роман ЯРЕМЧУК: «Счастлив забить своей первый гол за Бенфику»

25-летний украинский нападающий Роман Яремчук забил своей первый гол за португальскую «Бенфику» в поединке 2-го тура чемпионата Португалии против «Ароки» (2:0).

Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Бенфики» и отметился голом на 44-й минуте встречи.

«Счастлив забить свой первый гол за «Бенфику», — написал Яремчук после матча.