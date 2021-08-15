ЖО: «Тренер говорил, что в Первой лиге не будет легких матчей»

Вингер «Металлиста» Жо поделился впечатлениями от матча с «Олимпиком». Поединок 4-го тура чемпионата Первой лиги в Киеве завершился со счетом 2:1 в пользу харьковской команды.

«Тренер еще на сборах говорил, что в Первой лиге не будет легких матчей. Даже дома трудно играть, а на выезде — в два раза сложнее. Мы неделю готовились к тяжелому матчу, для нас важна эта победа. Не имеет значения, 1:0 или 2:1, главное — мы заработали 3 очка.

Здорово, что болельщики поддерживают нас на стадионе. Когда кричали «Жо, Жо, Жо!», было очень приятно. С такими эмоциями хочется показывать красивый футбол. Дай бог, чтобы мы не останавливались и так было и дальше», — отметил бразильский легионер.

Одержав на старте сезона четыре победы, «Металлист» продолжает делить лидерство с «Кривбассом». У команд не только одинаковое количество очков, но и разница мячей (11–3).