4-й тур
Кривбасс
4 : 1
Кремень
14.08.2021, FT

Первая лига. Металлист обыграл Олимпик, 4 гола Кривбаса

Состоялся ряд матчей 4-го тура Первой лиги

  • 14.08.2021 19:42
  • 742 просмотра
  • 4 комментария
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Первая лига. Металлист обыграл Олимпик, 4 гола Кривбаса
© facebook.com/fckryvbas

Состоялся ряд матчей 4-го тура Первой лиги, в том числе с участием лидеров.

Свои четвертые победы в сезоне одержали «Металлист» и «Кривбасс». Харьковская команда обыграла «Олимпик» со счетом 2:1, а Кривой Рог разгромил «Кремень» 4:1.

4-й тур

Кривбасс - Кремень 4:1
Голы: Хобленко, 9, 85, Дебелко, 30, Зотько, 54 - Галата, 21

ВПК-Агро - Альянс 0:3
Голы: Герт, 57, Агапов, 69, Махновский, 86

Олимпик - Металлист 1:2
Голы: Прядун, 76 - Риаскос, 22, Балули, 81

Нива - Горняк-Спорт 1:0
Гол: Семенина, 4

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 14.08.2021 20:03
    0
    Какой ба..ан написал статью?!!! За Металлист дубль Риаскоса а не гол Балули на 81 минуте!!!!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 14.08.2021 20:01
    0
    Жеееелто синие
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 14.08.2021 20:01
    0
    Жёлто синие!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 14.08.2021 19:44
    +4
    Желто-синий - самый сильный! Металлист - чемпион!!!
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