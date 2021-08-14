Первая лига. Металлист обыграл Олимпик, 4 гола Кривбаса

Состоялся ряд матчей 4-го тура Первой лиги, в том числе с участием лидеров.
Свои четвертые победы в сезоне одержали «Металлист» и «Кривбасс». Харьковская команда обыграла «Олимпик» со счетом 2:1, а Кривой Рог разгромил «Кремень» 4:1.
4-й тур
Кривбасс - Кремень 4:1
Голы: Хобленко, 9, 85, Дебелко, 30, Зотько, 54 - Галата, 21
ВПК-Агро - Альянс 0:3
Голы: Герт, 57, Агапов, 69, Махновский, 86
Олимпик - Металлист 1:2
Голы: Прядун, 76 - Риаскос, 22, Балули, 81
Нива - Горняк-Спорт 1:0
Гол: Семенина, 4
Источник — Sport.ua
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