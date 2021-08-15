Александр КУЧЕР: «С Олимпиком тяжелая получилась игра для нас»

Главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:1) в матче 4 тура Первой лиги.

«Тяжелая получилась игра для нас. Мы знали, что соперник агрессивный, прессингует, накрывает, бьется, вертикализирует игру быстро. Понимали, что будет непросто, но начало нам удалось. Забили гол, все было в наших руках. Забили одиннадцатиметровый.

Во втором тайме все успокоили, все проходило под нашу диктовку, но пропустили гол. После этого последовала хорошая реакция. Ребята молодцы. Добились победы», - сказал Кучер.