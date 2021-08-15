Александр КУЧЕР: «С Олимпиком тяжелая получилась игра для нас»

Наставник «Металлиста» отметил характер своих подопечных

  • 15.08.2021 11:19
  • 860 просмотров
  • 3 комментария
Александр КУЧЕР: «С Олимпиком тяжелая получилась игра для нас»
© Футбол 1/2/3. Александр Кучер

Главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:1) в матче 4 тура Первой лиги.

«Тяжелая получилась игра для нас. Мы знали, что соперник агрессивный, прессингует, накрывает, бьется, вертикализирует игру быстро. Понимали, что будет непросто, но начало нам удалось. Забили гол, все было в наших руках. Забили одиннадцатиметровый.

Во втором тайме все успокоили, все проходило под нашу диктовку, но пропустили гол. После этого последовала хорошая реакция. Ребята молодцы. Добились победы», - сказал Кучер.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    lennox
    online
      lennox, 15.08.2021 12:24
    +2
    syrkis-shybkis, 15.08.2021 12:11
    Каким образом вытянули диванный экспирт?
    если я диванный то ты ручной,если металлист не выигрывает,рисуем пеналь на последних минутах.Сначала альянс убили,теперь олимпик.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
      syrkis-shybkis, 15.08.2021 12:11
    -3
    lennox, 15.08.2021 11:44
    Ога,ога и снова вытянули за уши судейки,тьфу.
    Каким образом вытянули диванный экспирт?
    Ссылка
    lennox
    online
      lennox, 15.08.2021 11:44
    +1
    Ога,ога и снова вытянули за уши судейки,тьфу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности