Колос — Рух. Стартовые составы команд

В воскресенье, 15 августа, состоится поединок 4-го тура УПЛ «Колос» — «Рух». Матч состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд:
«Колос»: Волынец — Ром, Сакив, Гавриш, Новак, Сантос, Задоя, Чурко, Костышин, Лысенко, Нуриев.
«Рух»: Панькив — Дидык, Гагун, Белый, Бойчук, Карасюк, Климчук, Федорчук, Мысык, Ориховский, Борячук.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Колос» — «Рух».
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Источник — Sport.ua
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