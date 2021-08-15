Смешанный режим. Стало известно, когда Луческу сможет руководить Динамо

Румынский специалист продолжает восстанавливаться после операции

  • 15.08.2021 16:26
  • 2574 просмотра
  • 3 комментария
Смешанный режим. Стало известно, когда Луческу сможет руководить Динамо
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

76-летний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сейчас работает с командой в смешанном режиме.

Специалист продолжает восстанавливаться после операции по удалению кисты. Сейчас он периодически приезжает на базу, проводит теорию и возвращается в больницу.

Ранее сообщалось, что Луческу не полетел в Италию на товарищеский матч против «Интера» из-за ухудшения состояния здоровья. У Луческу действительно была повышена температура, но он изначально не собирался посещать эту встречу, потому что ему не рекомендуют перелеты и руководство командой во время матчей. Периодически наблюдается повышение температуры, от чего и зависит возвращение 76-летнего специалиста к полноценной работе.

Луческу может полноценно вернуться к поединку с «Ингульцом», который состоится 18 августа в Киеве. Решение будет принято, основываясь на состоянии здоровья тренера 17-18 августа.

В последних матчах «Динамо» командой руководил ассистент Луческу Эмил Карас.

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Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 15.08.2021 17:21
    +1
    Быстрейшего выздоровление Луческу. Он нужен клубу без всяких сомнений
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 15.08.2021 17:19
    0
    Мне кажется что Луческу уже не сможет руководить Динамо. Всё идёт к тому, что скоро представят нового тренера - Шеву...
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 15.08.2021 16:58
    +5
    старость никто не отменял...здоровья
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