Смешанный режим. Стало известно, когда Луческу сможет руководить Динамо

76-летний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сейчас работает с командой в смешанном режиме.

Специалист продолжает восстанавливаться после операции по удалению кисты. Сейчас он периодически приезжает на базу, проводит теорию и возвращается в больницу.

Ранее сообщалось, что Луческу не полетел в Италию на товарищеский матч против «Интера» из-за ухудшения состояния здоровья. У Луческу действительно была повышена температура, но он изначально не собирался посещать эту встречу, потому что ему не рекомендуют перелеты и руководство командой во время матчей. Периодически наблюдается повышение температуры, от чего и зависит возвращение 76-летнего специалиста к полноценной работе.

Луческу может полноценно вернуться к поединку с «Ингульцом», который состоится 18 августа в Киеве. Решение будет принято, основываясь на состоянии здоровья тренера 17-18 августа.

В последних матчах «Динамо» командой руководил ассистент Луческу Эмил Карас.