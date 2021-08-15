Защитник Вереса: «В матче с Ворсклой мы потеряли два очка»

Защитник ровенского «Вереса» Игорь Солдат прокомментировал ничью с полтавской «Ворсклой» (1:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Если бы нам сказали перед игрой, то для нас одно очко было бы хорошо. Во втором тайме, наверное, мы лучше выглядели. Может свежее, поэтому, наверное, потеряли два очка, мне так кажется. Но одно очко с такой командой - тоже хорошо», - считает Солдат.

Напомним, что «Верес» набрал второе очко в сезоне и занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата.