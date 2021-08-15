Виктор СКРИПНИК: «Ротация в матче с Минаем была запланирована»

Наставник «Зари» прокомментировал матч с «Минаем» (1:1)

  • 15.08.2021 15:38
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Виктор СКРИПНИК: «Ротация в матче с Минаем была запланирована»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Накануне поединка плей-офф раунда Лиги Европы «Заря» не смогла в Запорожье обыграть «Минай».

«Мы сейчас входим в еврокубковый сезон, данная ротация была запланирована. Очень трудно играть одним составом, чтобы на каждую игру футболисты выходили максимально «свежими». Мы значительно добавили во втором тайме, были и хорошие моменты для победного результата. Многое решает тактика соперника, на которую мы повлиять никак не можем. Может игра в первом тайме могла показаться скучной, но все же тяжело, ведь скоростной и открытый футбол не приносит такого удовольствия. Мы поздравляем соперника с добытым пунктом. Но нам не хватило доли везения или напора для позитивного результата. Мы к этому готовились, к каждому сопернику мы относимся как к сильному.

Мы играли по мере возможности, и как нам позволял соперник. Конечно, хотелось бы больше креатива. Сказать, что команда не готова физически тоже нельзя. Все бежали, боролись, играли до конца. У нас случаются такие игры, когда мы не дожимаем, а тактика соперника приносит дивиденды в виде добытых очков. Можем «Минай» с этим поздравить, а нам пожелать терпения, больше удачи, чтобы имеющиеся моменты, так сказать, более холоднокровно исполнять и реализовывать», - сказал Скрипник.

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Источник — ФК Заря

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