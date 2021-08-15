Сергей ГОРБУНОВ: «Если бы забили второй мяч сразу, было бы легче»

Футболист «Металлиста» подвел итоги победы над «Олимпиком» (2:1)

  • 15.08.2021 15:32
  • 154 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей ГОРБУНОВ: «Если бы забили второй мяч сразу, было бы легче»
© ФК Металлист. Сергей Горбунов

Дебютант «Металлиста» Сергей Горбунов прокомментировал победу команды в выездном матче с «Олимпиком» (2:1).

«Хорошая игра, нужно было просто побольше контролировать мяч, в первом тайме — особенно. После перерыва вышли более спокойными, и, в принципе, нормально все получилось.

Если бы забили второй мяч сразу, в первом тайме, думаю, было бы полегче. А так 1:0, потом они сравняли, была напряженная игра.

Мы уже немного обсудили пропущенный гол. Там, получается, сбросили в центр, немного не доработали мы, из-за этого прошел прорезной пас, и пропустили», — сказал Горбунов.

Одержав на старте сезона четыре победы, «Металлист» продолжает делить лидерство с «Кривбассом». У команд не только одинаковое количество очков, но и разница мячей (11-3).

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Источник — ФК Металлист

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
      cucumber, 15.08.2021 15:47
    +1
    отлично сыграл, единственно не понятно что там было с Риаскосом после удара мимо ворот
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