Сергей ГОРБУНОВ: «Если бы забили второй мяч сразу, было бы легче»

Дебютант «Металлиста» Сергей Горбунов прокомментировал победу команды в выездном матче с «Олимпиком» (2:1).

«Хорошая игра, нужно было просто побольше контролировать мяч, в первом тайме — особенно. После перерыва вышли более спокойными, и, в принципе, нормально все получилось.

Если бы забили второй мяч сразу, в первом тайме, думаю, было бы полегче. А так 1:0, потом они сравняли, была напряженная игра.

Мы уже немного обсудили пропущенный гол. Там, получается, сбросили в центр, немного не доработали мы, из-за этого прошел прорезной пас, и пропустили», — сказал Горбунов.

Одержав на старте сезона четыре победы, «Металлист» продолжает делить лидерство с «Кривбассом». У команд не только одинаковое количество очков, но и разница мячей (11-3).