Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Не стоит нам расслаблять булки»

Форвард «Десны» – о четырех победах подряд

  • 15.08.2021 15:37
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Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Не стоит нам расслаблять булки»
© Футбол 1/2/3. Денис Безбородько

Нападающий черниговской «Десны» Денис Безбородько прокомментировал победу над «Днепром-1» (2:1) в матче 4 тура украинской Премьер-лиги.

«Посвящаю гол семье, близким, родным, друзьям, партнерам по команде, всей команде в целом. Не надо хватать звезд с неба. Нужно уже готовиться на Динамо. Чемпионат только начинается. Борьба вся впереди. Не стоит нам расслаблять булки», - сказал Безбородько.

Напомним, в этом матче «Десна» одержала четвертую победу подряд и стала единоличным лидером чемпионата.

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Источник — Футбол 1/2/3

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