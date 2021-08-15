Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Не стоит нам расслаблять булки»

Нападающий черниговской «Десны» Денис Безбородько прокомментировал победу над «Днепром-1» (2:1) в матче 4 тура украинской Премьер-лиги.

«Посвящаю гол семье, близким, родным, друзьям, партнерам по команде, всей команде в целом. Не надо хватать звезд с неба. Нужно уже готовиться на Динамо. Чемпионат только начинается. Борьба вся впереди. Не стоит нам расслаблять булки», - сказал Безбородько.

Напомним, в этом матче «Десна» одержала четвертую победу подряд и стала единоличным лидером чемпионата.