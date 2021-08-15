Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч против Ньюкасла

Украинскому вингеру не доверили место в стартовом составе

  • 15.08.2021 15:17
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Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч против Ньюкасла
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не выйдет в стартовом составе «Вест Хэма» на матч 1-го тура АПЛ против «Ньюкасла». Украинский футболист начнет поединок на скамейке запасных.

Матч «Ньюкасл» — «Вест Хэм» состоится в воскресенье, 15 августа, в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Вест Хэм».

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Источник — ФК Вест Хэм

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