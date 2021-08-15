ВИДЕО. Как фанаты ПСЖ приняли Месси и других новичков

Парижский ПСЖ представил летних новичков команды перед поединком 2-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (4:2).
Перед фанатами парижской команды появились Ашраф Хакими, Джоржиньо Вейналдум, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос и Лионель Месси.
«Спасибо!», — написал Месси, комментируя видео презентации.
В матче против «Страсбура» участие приняли только Хакими и Вейналдум.
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Источник — Instagram
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