Тренер Олимпика о поражении Металлисту: «Сильной команде не надо помогать»

Сергей Литовченко высказался после игры с харьковчанами

  • 15.08.2021 15:18
  • 1190 просмотров
  • 8 комментариев
Тренер Олимпика о поражении Металлисту: «Сильной команде не надо помогать»
© Футбол 1/2/3. Сергей Литовченко

Главный тренер донецкого «Олимпика» Сергей Литовченко прокомментировал поражение от харьковского «Металлиста» (1:2) в матче 4 тура Первой лиги.

«Мы и так, я считаю, достаточно неплохо смотрелись. Мне не стыдно ни за ребят, ни за рисунок игры. А результат... К сожалению получилось так, как получилось. Не хочется комментировать действия других. Сильной команде не надо помогать. Они и так сильны», - сказал Литовченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 15.08.2021 15:58
    0
    Orel, 15.08.2021 15:32
    Ярославський готовий не ВСЕ, щоб вийти в ПЛУ. В тому числі і на нечесну гру.
    Если бы хотел сильно, то уже б играл. Предлогали лизоблюды...
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 15.08.2021 15:57
    0
    Это что получается если команда сильная значит запретить пенальти ставить? Не нарушайте и пенки ставит не будут!
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 15.08.2021 15:56
    0
    Ну так я увижу где была нечестная игра? Или как попугаи будем повторять за тренерами, которые тоже не дают никакой конкретики, а лишь списывают свои неудачи на судей, на неровное поле, на мировую закулису?
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    avtv5555
    online
      avtv5555, 15.08.2021 15:56
    -1
    Orel, 15.08.2021 15:32
    Ярославський готовий не ВСЕ, щоб вийти в ПЛУ. В тому числі і на нечесну гру.
    Ты хоть матч смотрел? Олимпик забил случайный гол. помог бол бой. Металлист забил два гола. В чем помощь?. 1 пенальти спорный, да. но его не реализовали, второй пенальти рука на пол метра от корпуса, мяч летел в ворота. А вот гол Олимпика спорный и вне игры похоже был и мальчик подающий мячи помог. Ярославскому не надо покупать судей. у Металлиста состав на две головы выше чем у остальных. ну кроме Кривбаса, тот может составить конкуренцию, ну так две эти команды и выйдут в вышку.
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 15.08.2021 15:49
    0
    Orel, 15.08.2021 15:32
    Ярославський готовий не ВСЕ, щоб вийти в ПЛУ. В тому числі і на нечесну гру.
    Так. Сейчас ты расскажешь где ты увидел нечестную игру. Ну?
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    Orel
      Orel, 15.08.2021 15:32
    -2
    Ярославський готовий не ВСЕ, щоб вийти в ПЛУ. В тому числі і на нечесну гру.
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    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 15.08.2021 15:23
    -1
    rus, 15.08.2021 15:21
    Это ты Шахтеру и Динамо.
    Крот , Динамо тут причём ?
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    rus
    online
      rus, 15.08.2021 15:21
    -2
    Это ты Шахтеру и Динамо.
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