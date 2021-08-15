Тренер Олимпика о поражении Металлисту: «Сильной команде не надо помогать»

Главный тренер донецкого «Олимпика» Сергей Литовченко прокомментировал поражение от харьковского «Металлиста» (1:2) в матче 4 тура Первой лиги.
«Мы и так, я считаю, достаточно неплохо смотрелись. Мне не стыдно ни за ребят, ни за рисунок игры. А результат... К сожалению получилось так, как получилось. Не хочется комментировать действия других. Сильной команде не надо помогать. Они и так сильны», - сказал Литовченко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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