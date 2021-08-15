Игорь ПЕРДУТА: «Закономерный результат. Могли уступить»

Защитник «Ворсклы» – о ничьей с «Вересом»

  • 15.08.2021 12:18
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Игорь ПЕРДУТА: «Закономерный результат. Могли уступить»
© ФК Ворскла. Игорь Пердута

Защитник полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (1:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Готовились к игре. Хотели взять три очка, но ничего страшного. Это только начало.

«Верес» – организованная команда в обороне. Очень тяжело их вскрывать. Поэтому закономерный результат. Могли уступить», - сказал Пердута.

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Источник — Футбол 1/2/3

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