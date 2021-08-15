Эффективность зашкаливает. Ключевые цифры Яремчука в матче против Ароки

Накануне украинский новичок «Бенфики» Роман Яремчук провел дебютный матч в чемпионате Португалии. Его команда встречалась с «Арокой» и добыла победу со счетом 2:0, причем Яремчук принял непосредственное участие в двух голевых действиях, отличившись голом и результативной передачей.

Всего за 65 минут чистого игрового времени Яремчук отличился такими статистическими показателями:

- всего действий на поле/удачных: 14/10

- голы: 1

- ассисты: 1

- удары/в створ: 1/1

- xG: 0,25

- передачи/точные: 5/5

- обводки/успешные: 2/2

- единоборства/выигранные: 4/3

- касания в штрафной: 5

- офсайды: 2

Напомним, за трансфер Яремчука «Бенфика» заплатила «Генту» 17 миллионов евро. Контракт с украинцем подписан до июля 2026 года.