Эффективность зашкаливает. Ключевые цифры Яремчука в матче против Ароки

Накануне украинский новичок «Бенфики» Роман Яремчук провел дебютный матч в чемпионате Португалии. Его команда встречалась с «Арокой» и добыла победу со счетом 2:0, причем Яремчук принял непосредственное участие в двух голевых действиях, отличившись голом и результативной передачей.
Всего за 65 минут чистого игрового времени Яремчук отличился такими статистическими показателями:
- всего действий на поле/удачных: 14/10
- голы: 1
- ассисты: 1
- удары/в створ: 1/1
- xG: 0,25
- передачи/точные: 5/5
- обводки/успешные: 2/2
- единоборства/выигранные: 4/3
- касания в штрафной: 5
- офсайды: 2
Напомним, за трансфер Яремчука «Бенфика» заплатила «Генту» 17 миллионов евро. Контракт с украинцем подписан до июля 2026 года.
Источник — Sport.ua
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