ФОТО. Как Яремчук праздновал дебютный гол за Бенфику

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук результативно дебютировал в чемпионате Португалии.
В матче второго круга против «Ароки» (2:0) на счету украинского форварда гол+пас.
А вот так украинец праздновал с партнерами по команде дебютный гол в составе португальского клуба.
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Источник — ФК Бенфика
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